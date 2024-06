L'indice delle società High Tech italiane in territorio positivo (+1,27%), andamento sostenuto per WIIT

comparto tecnologico a Milano

Beewize

(Teleborsa) - Scambi in positivo per ilche segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 140.445,7 in crescita dell'1,27%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso all'insegna della cautela a 1.171, dopo aver avviato la seduta a 1.166.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,57%.Tra ledi Milano, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 3,37%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 3,16%.Risultato positivo per, che lievita del 2,90%.