Lamborghini, la "gemma nascosta" del gruppo Volkswagen potrebbe valere 20 miliardi

(Teleborsa) - L'italianaè una "" all'interno del gruppo tedesco(dove è consolidata nel gruppo Audi) e non è lontana dain termini di profilo finanziario e di veicoli. Lo scrivono in una nota gli analisti di, dopo una visita alla sede centrale del marchio a Sant'Agata Bolognese.Gli elementi che rendono Lamborghini simile a Ferrari sono: (1) 10.000 unità vendute nel 2023 (alla capacità di produzione massima; Ferrari 2023: circa 13.600 veicoli) a una media di(vs Ferrari 375 mila euro), portando i ricavi totali a 2,7 miliardi di euro (Ferrari 5,1 miliardi di euro); (2) Lamborghini attualmente vende principalmente 3 modelli: Urus (circa 5.500 unità all'anno); Hurracan (circa 3.000 unità annue); e Revuelto (c1.500 unità p.a.); (3) a causa dei prezzi molto elevati e della forte gestione dei costi (anche perché le risorse possono essere prelevate dal gruppo Audi), ilsi è attestato alnel 2023 (723 milioni di euro di EBIT in totale), lo stesso livello di Ferrari; (4) laè a circa il; (5) l'azienda sta: tutti i modelli saranno elettrificati entro il 2025. Sulla Urus, le emissioni di CO2 diminuiranno dell'80% circa. Questa elettrificazione porta a un forte aumento dei ricavi per unità (Revuelto a 500.000 euro; Urus a 265.000 euro e Huracan probabilmente a 300.000 euro; da definire), che dovrebbe aumentare nuovamente la redditività."Ladella Lamborghini è simile a quella della Ferrari: gli- si legge nella ricerca - Tutti i modelli vengono venduti a un prezzo superiore al prezzo dell'auto nuova nei primi tre anni. Pertanto, un Revuelto acquistato ora potrebbe essere potenzialmente venduto tra un anno con un guadagno vicino al 100%. Pensiamo che questo non sia il caso per la maggior parte dei veicolio Bentley".Bank of America non prevede una IPO a breve o medio termine per Lamborghini, ma fa le seguenti considerazioni: valutare Lamborghini in linea con Ferrari porterebbe a una valutazione di circa. Ipotizzando un certo sconto e considerando una valutazione DCF, il valore potrebbe essere di. "La Lamborghini è ancora un vero tesoro nascosto, che non si riflette ancora nella valutazione della VW", viene sottolineato.