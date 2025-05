Marchio Volkswagen, margine operativo quasi azzerato nel primo trimestre

gruppo automobilistico tedesco

(Teleborsa) - Volkswagen Passenger Cars, il principale brand dell'omonimo, ha726.267 veicoli (esclusa la Cina, inclusa la produzione esterna) neldel 2025, con un aumento del 4,6% rispetto all'anno precedente. Questa tendenza è stata in parte attribuibile all'aumento delle vendite di ID.4, ID.7, T-Cross e Tiguan e al successo del lancio sul mercato della Tayron.Ilsi è attestato a 21,2 miliardi di euro, con un aumento del 10,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ilè sceso dell'84,9% a 112 milioni di euro, con una diminuzione attribuibile soprattutto a voci straordinarie. In particolare, gli accantonamenti relativi alle normative sulle emissioni di CO2 in Europa hanno avuto un impatto negativo sul risultato. Altri fattori negativi sono stati i costi legali relativi alla questione del diesel e le spese per la misurazione dei veicoli in transito a causa dei dazi all'importazione introdotti negli Stati Uniti dall'inizio di aprile. Di conseguenza, ildel marchio Volkswagen è sceso significativamente allo 0,5% rispetto al 3,9% dell'anno precedente."Abbiamo iniziato l'anno con un'e la dinamica positiva continua con l'elevato numero di ordini. Tuttavia, gli effetti collaterali hanno fatto sì che i nostri risultati del primo trimestre non siano soddisfacenti", ha commentato, Membro del Consiglio di Amministrazione della Marca Volkswagen, Responsabile Finanza e Responsabile Finanza del Brand Group Core.