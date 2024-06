NatPower H-Bluegame, primo rifornimento di idrogeno per la chase boat “BGH” per l'America’s Cup

Sanlorenzo

(Teleborsa) -- primo sviluppatore di infrastrutture innovative nel settore dell’idrogeno verde e della nautica da diporto - e– eccellenza italiana nella cantieristica nautica appartenente al gruppo– annunciano il completamento del primo rifornimento diad uso navale in Italia e tra i primi al mondo, a bordo del, la chase boat a zero emissioni, che volerà a 50 nodi al fianco di due importanti team durante la 37ª America's Cup.Con l’, Bluegame e NatPower H annunciano unache vede due aziende altamente innovative, alleate nello sviluppo di una strategia a lungo termine a supporto della transizione energetica nel settore nautico, con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo dell’idrogeno nella nautica da diporto e rivoluzionare un comparto attento alla sostenibilità ambientale e al progresso tecnologico. Un’unione di competenze che permetterà nei prossimi anni di concepire una nautica totalmente a impatto zero.Ildidi BGH – per il quale un ringraziamento speciale va all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale - è stato effettuato con successo a una pressione di circa 180 bar, presso il cantiere navale Sanlorenzo di. L’operazione portata a termine da NatPower H e durata 30 minuti dà il via ufficialmente alla fase di testing delle due imbarcazioni, che culminerà con un rifornimento finale a una pressione di 350 bar, prevista per il mese di luglio.“La storia di Bluegame è una storia di coraggio. Il coraggio di osare sempre, - Memento audere semper (ricordati di osare sempre) – direbbe Gabriele d’Annunzio - dichiara, CEO Bluegame. – Sin dalle sue origini, con la nascita della prima imbarcazione della gamma BG, non convenzionale, che sfugge ad ogni categorizzazione e che ha creato un segmento a sé nel settore, alla più recente sfida tecnologica di progettare e costruire secondo l’esigentissimo protocollo di Coppa America – BGH, la chase boat alimentata esclusivamente a idrogeno che volerà letteralmente su foil a 50 nodi a zero emissioni (solo poche gocce d’acqua), al fianco del team americano American Magic e di quello francese Orient Express Racing Team, challengers alla 37ª edizione di Coppa America. BGH rappresenta la massima espressione della sostenibilità oggi possibile ed il suo progetto fa parte della strategia globale di sostenibilità “Road to 2030” del gruppo Sanlorenzo, pioniere del settore nel percorso verso la carbon neutrality. L’uso esclusivo dell’idrogeno come sistema propulsivo rappresenta una novità assoluta non solo per Bluegame e il gruppo Sanlorenzo ma per tutta la nautica da diporto: non è, quindi, un punto d’arrivo, ma di partenza.“Il completamento del rifornimento della chase boat è un'operazione che rivoluziona il mercato nautico italiano e internazionale, aprendo la strada a nuove generazioni di imbarcazioni a zero emissioni di CO2 – afferma, CEO di NatPower H – Una nuova rotta che NatPower H ha deciso di intraprendere e di tracciare realizzando la prima infrastruttura capillare al mondo per rifornimento di idrogeno per la nautica da diporto. Un progetto che segna anche una nuova destinazione nel modo di navigare. Grazie all’'utilizzo dell'idrogeno come combustibile green abbiamo il potenziale di ridisegnare una nautica più attenta alla bellezza dell’ambiente e responsabile della fragilità del nostro ecosistema marino. L'impegno e l’unione tra NatPower H e Bluegame rappresenta il primo passo fondamentale verso la transizione green dell'industria degli yacht e dei superyacht”.