Sanlorenzo, depositate due liste di candidati alla carica di amministratore

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato che sono state, in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 aprile 2025 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 30 aprile 2025 in seconda convocazione.La, presentata da Holding Happy Life S.r.l., è composta da: 1. Massimo Perotti (Presidente) 2. Paolo Olivieri 3. Tommaso Vincenzi4. Carla Demaria 5. Cecilia Maria Perotti 6. Cesare Perotti 7. Silvia Merlo 8. Leonardo Ferragamo 9. Licia Mattioli 10. Leonardo Luca Etro 11. Francesca Culasso 12. Lavinia Biagiotti Cigna.La, presentata da gestori di fondi internazionali e nazionali, è composta dal seguente candidato: 1. Marco Francesco Mazzù.