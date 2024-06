Pershing Square USA offrirà azioni a 50 dollari nella quotazione sul NYSE

Citigroup

Pershing Square Holdings

(Teleborsa) -, fondo gestito dal miliardario Bill Ackman,nella sua offerta pubblica iniziale () sul New York Stock Exchange, dove sbarcherà con il simbolo "PSUS".sono i Joint Bookrunners dell'offerta.Il fondo cercherà di raggiungere il proprio obiettivo di investimento investendo principalmente in azioni ordinarie che il suo adviser per gli investimenti, Pershing Square Capital Management (PSCM), ritiene presentino significative discrepanze di valutazione tra i prezzi di negoziazione correnti e le attività intrinseche (o patrimonio netto). L'adviser prevede che la maggioranza sostanziale del portafoglio di investimenti del fondo saràin, investment grade e generatrici di free cash flow, sebbene possa, di volta in volta, aumentare il numero di partecipazioni nel portafoglio a causa delle condizioni economiche o di mercato o per altre considerazioni.PSCM è stato fondato da William A. Ackman, che è il maggiore azionista della società madre. Ackman haed è uno dei principali sostenitori della creazione di valore attraverso l'impegno aziendale attivo. Il consulente comprende un team di otto professionisti della ricerca e degli investimenti, tra cui Ackman e Ryan Israel, il Chief Investment Officer, e altri 24 professionisti. Al 31 maggio 2024, PSCM aveva unPSCM attualmente funge anche da gestore degli investimenti di, un fondo di investimento chiuso le cui azioni sono quotate su Euronext Amsterdam e sul London Stock Exchange, e di Pershing Square International, che opera come private investment fund. Pershing Square Holdings, Pershing Square e Pershing Square International hanno tutte, fatte salve alcune eccezioni.Il nuovo fondo di Ackman sarà simile al suo attuale hedge fund quotato in Europa, ma offrirà commissioni più basse e un accesso più rapido al capitale. Pershing Square USA non avrà infatti nessuna commissione di performance, ritenendo che ciò abbia il potenziale per migliorare significativamente la performance del NAV a lungo termine. Inoltre, applicherà una, che sarà