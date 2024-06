Salute, arriva il medico di base per i senza fissa dimora

(Teleborsa) - Presto anche ipotranno avere un, pur non avendo una fissa dimora. Lo prevede una proposta di legge a firma dem approvata all'unanimità alla"Questa legge non soloche finalmente sapranno che lo Stato non le ha abbandonate. E che uscire da una condizione di fragilità è possibile", ha dichiarato l'autore della proposta di legge, il deputato dem Marco Furfaro, aggiungendo "oggi la politica riesce a dare di sé l'immagine più bella, quella che cambia la vita delle persone in meglio".E' previsto unoper garantire l'assistenza sanitaria di base a tutti coloro che sono senza fissa dimora.Il provvedimento, che si compone di soli tre articoli,allineandosi ai principi costituzionali del diritto die del diritto alla. Attualmente, chi non è iscritto all'anagrafe perde anche il diritto all'assistenza sanitaria, fatta eccezione per l'assistenza in pronto soccorso. Il problema non riguarda solo i clochard, ma anche soggetti fragili, come padri di famiglia separati, che s ritrovano a vivere in auto, o donne vittime di violenza, che scappano di casa e vanno a vivere da amici, o più in generale persone che perdono il lavoro e finiscono a dormire in strada.