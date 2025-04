Talea Group, dal 29 aprile non consentiti ordini al meglio

Talea Group

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che da martedì 29 aprile 2025 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona,Il titolo ha chiuso la seduta odierna a quota 5,00 euro per azione, in, battendo prezzo in una manciata di occasioni e non scambiando dopo le 10.46.