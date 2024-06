Warren Buffett dona 5,3 miliardi di dollari di azioni Berkshire a cinque enti di beneficenza

(Teleborsa) -, il miliardario statunitense soprannominato "oracolo di Omaha" convertirà 8.674 azioni A in 13.011.000 azioni B al fine di: 9.930.357 al Bill & Melinda Gates Foundation Trust, 993.035 azioni alla Susan Thompson Buffett Foundation e 695.122 azioni ciascuna alla Fondazione Sherwood, alla Fondazione Howard G. Buffett e alla Fondazione NoVo.Considerando il prezzo di chiusura di ieri delle azioni Class B della famosa holding (pari a 407,95) si tratta una. Buffett si è impegnato nel 2006 a distribuire tutte le sue azioni della Berkshire Hathaway - più del 99% del suo patrimonio netto - in beneficenza.Lain Berkshire da parte di Buffett è ora composta da 207.963 azioni A e 2.586 azioni B. La quota in azioni A vale 127,9 miliardi di dollari, quella in azione B circa 1,05 milioni di dollari."La matematica degli impegni a vita verso le cinque fondazioni è interessante - ha commentato Buffett - Il programma delle sovvenzioni annuali è stato stilato il 26 giugno 2006 e da allora è stato integrato daa quattro dei cinque destinatari. Al momento della creazione possedevo 474.998 azioni Berkshire A per un valore di circa 43 miliardi di dollari e tali azioni rappresentavano oltre il 98% del mio patrimonio netto. Ho convertito le azioni A in azioni B prima di effettuare i versamenti"."Nei successivi 18 anni- ha aggiunto - Le cinque fondazioni hanno ricevuto azioni B della Berkshire per un valore al momento della ricezione di circa 55 miliardi di dollari, sostanzialmente più del mio intero patrimonio netto nel 2006. Non ho debiti e le mie azioni A rimanenti valgono circa 127 miliardi di dollari, circa il 99% del mio patrimonio netto"."Non è accaduto nulla di straordinario a Berkshire - ha spiegato - una strada molto lunga, un, il vento favorevole americano e gli effetti compositi hanno prodotto la mia ricchezza attuale. Il mio testamento prevede che più del 99% del mio patrimonio sia destinato ad usi filantropici"."Gli impegni a vita scadono alla mia morte o in un momento precedente se si verificano determinate condizioni stabilite nella lettera del 2006. Tutte queste condizioni continuano a essere soddisfatte - ha detto Buffett - La mia lettera del 21 novembre 2023 espone le procedure del mio testamento che difficilmente verranno modificate prima della mia morte. Il mio testamento attuale diventerà pubblico alla mia morte". Warren Buffett