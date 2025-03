Asia positiva grazie agli stimoli cinesi. Tokyo corre con Buffett

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, sostenute da una serie di fattori positivi. Le borse cinesi hanno beneficiato di una serie di novità positive sul fronte dell'AI, conche ha lanciato due nuovi modelli di AI, di cui uno concorrente di DeepSeekì, ed il gigante dell'ecommerce, che vede spazi di crescita aggiuntivi di crescita grazie all'intelligenza artificiale.A sostenere il mercato cinese hanno concorso poi iper accelerare i consumi:avanza in maniera frazionale, arrivando a 11.016 punti. Effervescente(+2,09%)., ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,24%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi avviata venerdì scorso, grazie ai corposi investimenti effettuati sul mercato giapponese dal magnate statunitense della finanza Warren Buffett.Sui livelli della vigilia(+0,16%).In rialzo(+1,18%); consolida i livelli della vigilia(+0,1%).Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,24%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 17 marzo si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,15%.Il rendimento dell'scambia 1,51%, mentre il rendimento per ilè pari 1,96%.