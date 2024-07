BlackRock lancia ETF azionario con copertura del 100% dal rischio di ribasso

BlackRock

(Teleborsa) -, il più grande asset manager al mondo, hacon una serie di ETF buffer che mirano a fornire agli investitori un'esposizione al potenziale di crescita azionaria cercando al contempo di massimizzare la protezione dai ribassi. Il primo della serie, l'(Cboe: MAXJ), è stato lanciato oggi, rendendolo l'ETF max buffer più conveniente che mira a unasul mercato.Utilizzando una, gli ETF iShares Large Cap Max Buffer cercano di replicare il rendimento del prezzo delle azioni dell'ETF sottostante, l'ETF iShares Core S&P 500, fino a un certo upside cap, cercando al contempo fornire un buffer fino al 100% contro le perdite per ciascun periodo di copertura applicabile."Con livelli record di liquidità in disparte, molti investitori sono alla ricerca di- ha affermato Rachel Aguirre, Head of U.S. iShares Product presso BlackRock - Gli ETF iShares Max Buffer semplificano l'accesso alle tradizionali strategie di gestione del rischio istituzionale nella comodità del wrapper ETF, fornendo agli investitori strumenti di portafoglio resilienti per aiutarli a rimanere investiti in qualsiasi ciclo di mercato".