Assogestioni, Maria Luisa Gota (Eurizon Capital) nominata Presidente

(Teleborsa) - L'Assemblea annuale di, l'associazione italiana del risparmio gestito, ha eletto gli organi associativi per il triennio 2025-2028.(Eurizon Capital SGR), è stataL'Assemblea ha anche eletto i: Carlo Trabattoni (Generali Real Estate SGR) - attuale presidente - e, rinnovando l'incarico, Giovanni Sandri () e Cinzia Tagliabue (Amundi SGR)."Desidero ringraziare Carlo Trabattoni per la sua guida a capo dell'Associazione in una consiliatura coincisa con un triennio di profondi cambiamenti economici, sociali e geopolitici, che hanno richiesto a tutta l'industria del risparmio gestito un forte contributo come fonte di stabilità e crescita - ha commentato la neo-Presidente - Sono grata della fiducia accordatami per raccogliere le redini e proseguire neldella nostra Associazione".Ilè composto da: Aurilia Andrea (J.P. Morgan Asset Management), Barbaro Marco (Bnp Paribas Asset Management), Bellingeri Emanuele (UBS Asset Management), Bensa Giorgio (Ersel Asset Management), Carlizzi Marco (Etica Sgr), Cecchini Andrea (Bcc RiSpArmio & Previdenza), Corsello Vincenzo (Allianz Global Investors), David Matthieu (Candriam), De Gasperis Lucio (Mediolanum Gestione Fondi Sgr), Di Crocco Frank (Invesco Managment), Elli Davide (Fideuram Asset Management Sgr), Franco Emilio (Mediobanca Sgr), Galliani Marco (Cassa Centrale Banca), Germini Francesco (Euromobiliare Asset Management Sgr), Giugni Alexia (DWS Investment), Giuliani Stefano (Bancoposta Fondi Sgr), Giverso Pierluigi (Anima Sgr), Loeser Ugo (Arca Fondi Sgr), Marchesin Alessandro (Sella Sgr), Martorella Pietro (Axa IM), Melisso Fabio (Fineco Asset Management), Paschetta Paolo (Pictet Asset Management), Quinto Michele (Franklin Templeton), Rabitti Niccolò (MSIM), Sbroggiò Mauro (Finanziaria Internazionale Invest Sgr), Tenani Luca (Schroder Investment Management); ulteriori componenti sono il Presidente e i Vicepresidenti.I membri del Consiglio Direttivo che fanno parte delsono: Maria Luisa Gota (Eurizon Capital SGR), Giovanni Sandri (BlackRock), Cinzia Tagliabue (Amundi SGR), Carlo Trabattoni (Generali Real Estate SGR), Aurilia Andrea (J.P. Morgan Asset Management), De Gasperis Lucio (Mediolanum Gestione Fondi Sgr), Giuliani Stefano (Bancoposta Fondi Sgr), Giverso Pierluigi (Anima Sgr) e Paschetta Paolo (Pictet Asset Management).È stato nominato anche il, così composto: Professoressa Eva Desana, Professor Carlo Marchetti e Professor Michele Siri.