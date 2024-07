Conio, accordo con Mesh per semplificare trasferimenti di asset digitali

Poste Italiane

(Teleborsa) -, fintech partecipata dache ha lanciato il primo wallet italiano per la custodia di Bitcoin e di asset digitali, e, fintech statunitense che ha PayPal Ventures tra i suoi investitori, hanno annunciato la nascita del: un punto di accesso unico a tutto il mondo cripto per gli oltre 430 mila clienti di Conio, che connette i loro portafogli Bitcoin con le principali piattaforme di scambio di asset digitali.L'integrazione di Mesh all'interno dell'App Conio consentirà la: Binance, Bitfinex, Bitsamp, Bybit,, Houbi, Kraken, Kucoin, OKX,, alcune già disponibili nella sezione in App e le altre che verranno attivate nelle prossime settimane. Dopo questa fase iniziale, il servizio sarà ampliato ad altri exchange, coinvolgerà nuovi asset e verranno aggiunte ulteriori funzionalità che permetteranno una gestione integrata dei propri account sulle varie piattaforme - tutto tramite l’App Conio.Il principale obiettivo èdi Bitcoin, eliminando le frizioni. Ciò comporta la rimozione di ostacoli e difficoltà come l'utilizzo di QR code, operazioni di copia e incolla di indirizzi lunghi e complessi, nonché la necessità di trasferimenti di prova."Le persone dovrebbero essere libere di poter scegliere la soluzione che preferiscono per custodire al sicuro Bitcoin e i propri asset digitali - dichiara- La partnership con Mesh getta le basi per fare di Conio un punto di accesso unico a tutto il mondo cripto e a dare la possibilità anche agli utenti che preferiscono usare servizi globali per l’acquisto di criptovalute di spostare all’interno di una custodia sicura i propri asset, con la semplicità di un tap".