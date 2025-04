Digital Asset, lievi deflussi nonostante turbolenze provocate da guerra dazi

(Teleborsa) - Glili hanno registrato la scorsa settimana, nonostante le turbolenze provocate dal "Lberation Day", che ha portato al culmine la guerra dei dazi e minaccia la crescita globale. E' quanto emerge dall'ultimo report settimanale realizzato das.Le, tuttavia, hanno registratoregistrando una testimonianza della resilienza delle criptovalute anche in contesti di incertezza. Nella stessa settimana, infatti, altre asset class, come i titoli dell’indice MSCI World, hanno registrato un calo dell'8,5%.L'analisi perevidenzia che un sentiment negativo ha caratterizzatoche registrano i maggiori deflussi, rispettivamente pari a 210 e 17,7 milioni di dollari. Gli, invece, hanno colto le recenti turbolenze di mercato come un'opportunità per, facendo registrate flussi positivi per 4,8 milioni di dollari sugli asset digitali.Il, pur avendo registratodi dollari nell'ultima settimana,, per un totale di 1,3 miliardi di dollari. Per quanto riguarda le, l’andamento dei flussi è stato molto eterogeneo:ha riportato deflussi per 37,7 milioni, così come, con deflussi rispettivamente di 1,8 e 4,7 milioni di dollari. Altre criptovalute alternative, come, hanno riportato afflussi per 1,1 milioni di dollari.Glianno registratoper la seconda settimana consecutiva per un totale di 8 milioni di dollari a conferma del fatto che gli investitori considerano la recente flessione delle loro valutazioni come un'opportunità d'acquisto.