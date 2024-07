Elezioni Francia, Le Pen stravince il primo turno ma la partita si giocherà ai ballottaggi

(Teleborsa) -in vantaggio nel primo turno dellefrancesi.(RN) ha ottenuto il 33,1 dei voti davanti alla coalizione di sinistra(NFP) che si è fermata il 28%. Molto più staccato lo schieramento del presidenteche ha ottenuto il 20%, nettamente davanti ai(destra) che non hanno stretto un'alleanza con il RN che si sono attestati al 6,7%.In forte aumento l'che secondo i primi sondaggi degli istituti dovrebbe aver raggiunto almeno il 65% degli iscritti, secondo gli istituti di sondaggio. Si tratta di una percentuale ben superiore al 47,51% registrato nel 2022, ma inferiore al 67,9% registrato nelle ultime elezioni legislative tenutesi dopo uno scioglimento nel 1997.Nonostante il netto vantaggio al momento Rassemblement National ha conquistato solo, il 6,5% dei posti in Parlamento. Quindi se questo vantaggio si tradurrà in una maggioranza all'Assemblea nazionale dipenderà dal ballottaggio. Il secondo turno sarà però molto più complesso da affrontare dal partito di. Infatti sia i partiti del Nouveau Front Populaire che gli esponenti del partito di Macron hanno già fatto sapere che ritireranno i propri candidati ammessi al ballottaggio in terza posizione, per far convergere i voti su un unico oppositore dei candidati di estrema destra."Di fronte al Rassemblement National, è giunto il momento di una manifestazione ampia, chiaramente democratica e repubblicana per il secondo turno", ha dichiaratodopo aver riunito i leader dei partiti di centro-destra con cui ha governato dal 2017. "Non un voto deve andare al Rassemblement National", ha dichiarato il premier francese,, chiedendo ai candidati centristi arrivati in terza posizione nelle 'triangolari' di domenica prossima di ritirarsi dalla corsa elettorale. Stessa linea assunta poi da Raphael Glucksmann, il leader di Place Publique tra i principali esponenti del "Nuovo Fronte Popolare".Nessuna linea è stata invece indicata dall'ex premierdel partito Les Républicains, neo gollisti di destra ma antifascisti.Il "blocco macronista" è "praticamente spazzato via" dopo il primo turno, ha dichiarato, annunciando la sua rielezione al primo turno nella circoscrizione del Pas-de-Calais (nord). "Quello di questa sera è un risultato storico – ha aggiunto Le Pen – Non era mai successo che decine di candidati del Rassemblement National venissero eletti già dal primo turno delle elezioni politiche. Credo anche che sia una grande speranza per milioni di francesi''.