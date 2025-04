Canada, Mark Carney vince le elezioni: "Trump vuole spezzarci, non accadrà mai"

(Teleborsa) -, portando il suo Partito Liberale a una rimonta e una vittoria contro i conservatori guidati da Pierre Poilievre, dovuta in gran parte all'atteggiamento aggressivo del presidente statunitense Donald Trump nei confronti del paese.Carney, primo ministro da marzo, è un economista laureato ad Harvard e Oxford, ha ricoperto la carica di Governatore della Banca del Canada durante la crisi finanziaria globale del 2008 e della Banca d'Inghilterra durante la Brexit.Lae dalla sua incessante attenzione al Canada, il più stretto alleato e partner commerciale degli Stati Uniti. Trump ha imposto dazi sui prodotti canadesi, spingendo il paese verso la recessione, e ha ripetutamente minacciato di annetterlo come 51° Stato.Sebbene il Partito Liberale e Mark Carney siano i vincitori delle elezioni, è ancorao se saranno costretti a formare un governo di minoranza."Come ho avvertito per mesi, l'America vuole la nostra terra, le nostre risorse, la nostra acqua - ha detto Carney nel discorso post-vittoria - Il presidente Trump sta cercando di spezzarci per poterci possedere."."Quando mi siederò con il presidente Trump, sarà pere lo farò con la piena consapevolezza che abbiamo molte altre opzioni per costruire prosperità per tutti i canadesi", ha aggiunto.