Fincantieri sale in Borsa dopo la promozione di Stifel

Fincantieri

Stifel

Fincantieri

(Teleborsa) -, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, sale a Piazza Affari dopo che gli analisti dihanno migliorato lasul titolo a "" da "Hold". Il prezzo obiettivo è stato aggiustato a 6,22 euro dal precedente 0,62 euro per tenere conto del raggruppamento azionario., con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 4,762 e successiva a 4,914. Supporto a 4,61.