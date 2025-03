Fincantieri, Mediobanca alza tp a 10 euro (+30%)

Mediobanca

Fincantieri

(Teleborsa) - Gli analisti dialzano il prezzo obiettivo didel 30% portandolo a 10 euro da 7,50 euro.Il gruppo guidato dall’AD Pierroberto Folgiero ha presentato lunedì i risultati 2024 , che secondo gli analisti di Mediobanca “hanno mostrato una solida crescita in termini di utili, in particolare per quanto riguarda gli ordini acquisiti, e una riduzione più rapida del debito”.I nuovi obiettivi per il 2025 – si legge sul report – “rappresentano un miglioramento rispetto alle previsioni a lungo termine inizialmente fornite con il piano industriale del dicembre 2022”.Ricordando il rally che da metà 2024 vede il titolo di Fincantieri a +160%, gli analisti si soffermano anche sull’attuale contesto geopolitico, “che dovrebbe continuare a sostenere i budget globali della difesa e, in particolare, una quota più elevata di spesa per le forze navali”.Il rialzo del target price di Mediobanca segue quelli di Equita SIM Stifel (+92%) arrivati martedì e porta il target price medio di Fincantieri a 10,64 euro.