Giappone, manifattura in frenata a giugno ma resta in zona espansione

(Teleborsa) - L'attività della manifattura in Giappone scivola, ma resta in zona espansione, con lache aumenta per la prima volta in oltre un anno e iche diminuiscono ulteriormente. Isi espandono mentre lamigliora attestandosi sui livelli massimi del semestre.L'indice, pubblicato daed elaborato da, indica un valore di 50 punti, rispetto ai 50,4 punti di maggio. Il dato è anche leggermente inferiore alle stime degli analisti che si attendevano una discesa fino a 50,1 punti.L'indicatore si conferma comunque sulla soglia critica dei 50 punti, denotando espansione dell'attività.