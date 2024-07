L'Ecopillola di Andrea Ferretti: l'export italiano a gonfie vele

(Teleborsa) - L'ultimadell'economista, intitolatasi concentra sul trema dell'interscambio di beni e servizi con l'estero. Un punto di forza per l'economia italiana, che continua a crescere sui mercati internazionali, non sono nell'interscambio infraeuropeo, ma soprattutto verso i paesi terzi.va decisamente bene. Innanzitutto, l'Italia nel decennio 2012-2022 è riuscita adi export mondiale, mentre molti nostri concorrenti, come Germania, Francia e Regno Unito, hanno assistito ad una progressiva erosione della loro quota di mercato. Anzi, essendo la quota dellaben al di sotto del 3%, l'Italia l'ha scavalcata nel 2023, diventando così ilCome ci ricorda SACE in un suo recente report, nel 2024 l'export italiano dovrebbe crescere del 3,7%, superando così i 650 miliardi, mentre nel 2025 dovrebbe crescere di un ulteriore 4,5%, arrivando così a quota 680 miliardi. Da evidenziare, a questo proposito, che l'incremento dell'export non è solo dovuto all'aumento dei prezzi connesso alla fiammata inflazionistica, ma riflette anche un aumento dei volumi esportati, tant'è vero che l'Istat ci ricorda che ad aprile 2024 le esportazioni sono aumentare, rispetto ad aprile 2023, del 10,7% in termini monetari, ma anche dell'8% in termini di volumi.Tradizionalmente, i mercati di sbocco dei nostri prodotti sono lacon il 12% del totale export, lacon il 10,2% e, fuori dall'Europa, glicon il 10,7%. Ora, l'aspetto interessante è che, secondo, l'aumento del nostro export non è derivato tanto dai rapporti con i nostri partner storici, quanto dall'verso quei Paesi caratterizzati da forti potenzialità di sviluppo, quali ad esempio, ma anche. E non si parla qui solo dell'esportazione dei nostri prodotti tradizionali, ma anche di beni e servizi ad elevata innovazione tecnologica, particolarmente coinvolti nel risparmio energetico e nella tutela dell'ambiente.Oltretutto, è importante sottolineare che la descrittadell'export appare decisamente, considerando che i nostri tradizionali partner, appunto Francia e Germania, sono le due nazioni europee che maggiormente stanno soffrendo dal punto di vista economico. Tant'è vero che la Germania ha evidenziato, a marzo 2024, una contrazione degli acquisti dall'Italia del 16% rispetto a marzo 2023.Ma, per finire con serenità, una chicca da: nel 2003, la nostraa livello mondiale era del 17% contro il 38% della Francia, mentre oggi è delcontro il 33% dei rivali francesi, il 188% in più per l'export del bene più prezioso.