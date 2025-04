L'Ecopillola di Andrea Ferretti: "Dazi di Trump: le tre cose che l'Ue non deve fare"

(Teleborsa) - All'indomani dell'avvio della guerra dei dazi da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, l'ultimaripercorre i fatti dell'ultima settimana – dal "Giorno della liberazione" al crollo di Wall Street –, analizzando la strategia di Trump e fornendo all'Europa una roadmap sulle cose "da non fare".Nella notte del 2 aprile, il presidente americano ha annunciatosu tutti i prodotti esportati negli Stati Uniti, ma ha anche annunciato dazi decisamente più pesanti per, rei, secondo Trump, di aver colpito i prodotti americani con dazi, tasse e regole commerciali ingiuste. "Ci hanno derubato per 50 anni, ma non accadrà più", è la dichiarazione di Trump nel suo ultimo discorso. Più in particolare, allasono stati imposti dazi del 34%, all'del 26%, aldel 24%, all'del 20%. Interessante il fatto chedazi a, mentre ci sono andate di mezzo le isole Svalbard (3mila abitanti) e le isole McDonald nell'Oceano antartico (4mila pinguini). Da qui panico alla stadio: il crollo delle borse, Wall Street che brucia in 48 ore 5mila miliardi, i controdazi cinesi al 34%, i fondati timori di Powell di una nuova ondata inflazionistica.Ora, in prima battuta, gliembrerebbero esseredella bilancia commerciale americana e generare cassa immediata per creare consenso in vista delle elezioni di metà mandato del 2026. Tuttavia, il vero target di Trump potrebbe essere un altro, ossia quello di utilizzare l'arma dei dazi, oggi ancora in sperimentazione, comeamericana. Giova ricordare, a questo proposito, che gli americani hanno un debito pubblico di 36mila miliardi ed un deficit arrivato nei dintorni del 7%. Ed è proprio qui che potrebbero sorgere ulteriori problemi, perché Trump potrebbe decidere dianche per costringere vari Paesi, specialmente europei, acomprando titoli di stato degli Stati Uniti a lunga e lunghissima scadenza, il tutto anche, che ha ridotto i titoli USA detenuti dai 1.300 miliardi del 2013 agli attuali 760 miliardi.Di fronte a queste minacce ci sono tre cose fondamentali che l'Unione Europeafare: 1. Non deve, reagendo di pancia e innescando così un circolo vizioso incontrollabile; un margine di trattativa probabilmente esiste ancora e non può essere trascurato a priori. 2. I paesi dell'Unione Europea non devono assolutamentenel tentativo di ottenere specifici benefici; è esattamente quello che vuole Trump secondo il motto latino "divide et impera". 3. Qualora, invece, ogni tentativo di mediazione risultasse impossibile, l'Unione Europea non devea e questo, banalmente, perché una passiva accettazione delle imposizioni "trumpiane", spalancherebbe i cancelli dell'Unione Europea ad una spirale incontrollabile di richieste, pressioni e ricatti.