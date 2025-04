Energia, Plenitude e Autostrade per l’Italia sottoscrivono PPA di 10 anni

(Teleborsa) -a un Power Purchase Agreement della durata di 10 anni per la vendita dell’intera produzione di un impianto eolico di proprietà diBasilicata).L’impianto - spiega la nota - ha una capacità pari a 16 MW e una produzione di energia elettrica stimata in circada parte di Autostrade per l’Italia, delle garanzie di origine relative all’intera produzione dell’impianto, contribuendo così alla decarbonizzazione dei consumi di Autostrade per l’Italia.“Siamo felici di annunciare la sottoscrizione di un Power Purchase Agreement con Autostrade per l’Italia. Questo accordo non solo conferma il ruolo di Plenitude come partner di riferimento per la stipula di Corporate PPA di lungo termine, ma rafforza anche il nostro impegno nell’accompagnare primarie aziende italiane nel loro percorso verso la transizione energetica”, ha dichiaratoHead of Renewables di Plenitude.