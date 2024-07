TXT e-solutions acquista Refine Direct per 21,8 milioni di euro

TXT e-Solutions

(Teleborsa) -, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, ha. TXT ne consoliderà i risultati all'interno della sua divisione Smart Solutions a partire dal 1° luglio 2024. Si tratta di una società nata nel 2016 da un progetto degli attuali soci venditori che ad oggi vanta tecnologie proprietarie e competenze specializzate nel campo del digital marketing, con un'offerta legata ad una piattaforma multi-canale basata su algoritmi di Intelligenza Artificiale per l'analisi dei dati.Nel 2023 idelle vendite si sono attestati a 16,7 milioni di euro (+11,5% YoY), conpari a circa 3,4 milioni (EBITDA margin Adjusted pari al 20,1%). Per l'anno in corso e nel biennio 2025-2026 si prevede un CAGR a doppia cifra, guidato dalla crescita organica e dalle sinergie con il gruppo TXT, che prevedono ulteriori investimenti nel polo MarTech e l'espansione internazionale dell'offerta.L'investimento in Refine complementa edel gruppo TXT avviata con la recente acquisizione I MILLE e Uasabi e rappresenta un importante milestone per la crescita e la diversificazione dell'offerta TXT di Smart Solutions a favore del segmento MarTech, si legge in una nota."Stiamopartendo da realtà consolidate che faremo evolvere in un ecosistema che combina tecnologie innovative, creatività e solida capacità di execution - dichiara l'- Il gruppo TXT con Refine Direct incrementa il portfolio proprietario di Smart Solutions e aggiunge al team di management una squadra di grande valore, che crede fortemente nel progetto sinergico del gruppo TXT, come dimostra il loro importante nuovo ruolo di azionisti TXT. Continueremo ad investire per incrementare le sinergie, la crescita di volumi e l'espansione su scala internazionale".Ilbase pagato al closing per l'acquisto del 100% di Refine, al netto degli earnout e della PFN che sarà regolata in denaro, è stato convenuto tra le parti in, di cui 12,1 milioni (55,4%) pagati in denaro e 9,7 milioni (44,6%) mediante corresponsione di azioni TXT e-solutions cedute al prezzo concordato tra le parti pari a 23 euro per azione. La Posizione Finanziaria Netta che risulterà al closing sarà regolata in denaro.