Clessidra acquisisce il 100% della veronese ISCOM della famiglia Menegoli

(Teleborsa) -, in qualità di gestore dei fondi Clessidra Restructuring Fund e Clessidra Restructuring Parallel Fund, ha annunciato l', controllata dalla famiglia Menegoli, attiva nella progettazione e realizzazione di coperture metalliche destinate a edifici di grandi dimensioni sia pubblici che privati.Fondata nel 1964, ISCOM è- un sistema di copertura metallico brevettato apprezzato per la sua resistenza, il design e la facilità di installazione, scelto da grandi architetti internazionali per realizzazioni in Italia e in tutto il mondo come ad esempio la copertura della Fiera di Milano, della Fiera di Roma e di Bergamo; la copertura del Mapei Stadium; il tetto del nuovo Roland Garros; la cupola della grande Moschea di Algeri; i terminal di aeroporti come quello di Ankara, Istanbul e Izmir in Turchia; di Bogotà e Santa Marta in Colombia; di Hurgada in Egitto.Da febbraio 2021, Clessidra è ildi ISCOM, a valle dell'acquisto della maggioranza dei crediti dalle principali banche finanziatrici della società.Nel corso degli ultimi anni, ISCOM ha avviato e implementato le azioni strategiche previste nel piano industriale che le hanno consentito ununitamente ad una riduzione dell'indebitamento. Nel 2023 la società ha raggiunto un fatturato di circa 25 milioni di euro (+30% vs 2022), un EBITDA di oltre 3 milioni di euro più che raddoppiato rispetto al 2022.Clessidra ha definito con gli azionisti della società un'che prevede la scissione di alcune attività non core, l'acquisizione del 100% di ISCOM e il contestuale rifinanziamento dell'indebitamento della società, si legge in una nota. L'attuale management di ISCOM, affiancato da team di investimento di Clessidra, continuerà a gestire l'azienda. Non sono stati diffusi i dettagli finanziari dell'operazione."Questa operazione conferma ulteriormente la nostra capacità di supportare le aziende nei loro piani di rilancio, sia come creditori che come azionisti", commenta, Amministratore Delegato di Clessidra Capital Credit.