Clessidra Factoring, utile 2024 sale a 4 milioni di euro. Approvato nuovo piano

(Teleborsa) -, primario operatore finanziario focalizzato sul supporto delle PMI anche in fase di risanamento che fa capo al Gruppo Finanziario Clessidra, ha chiuso ilcon undi 952 milioni di euro, in aumento del 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; undi 270 milioni di euro (+27%) e un impiego di 246 milioni di euro, in crescita del 35%. Ia fine anno sono 284 mentre il numero di debitori con monte crediti in gestione al 31 dicembre è circa duemila.Ilè stato pari a 17 milioni di euro, superiore del 38% rispetto all'anno precedente. Nei dodici mesi le rettifiche di valore nette su crediti, al netto delle perdite su crediti associate a rimborsi assicurativi, sono state pari a 698 mila euro, mentre i costi operativi, al netto dei rimborsi assicurativi, sono stati di 10,1 milioni di euro.A fronte di queste dinamiche economiche, l'ha raggiunto quota 6,2 milioni di euro mentre l'si è attestato a 4 milioni di euro, in crescita del 45% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Al 31 dicembre 2024 il ROE è stato pari al 14,6%, mentre il Patrimonio Netto si è attestato a 34,5 milioni di euro, in deciso incremento rispetto all'anno precedente, per effetto dell'aumento di capitale effettuato da Clessidra Holding a fine 2024 e della quota di utili non distribuiti.Buona anche la qualità del: sofferenze e inadempienze probabili sono infatti oggetto di attenta gestione e complessivamente il loro peso è stato pari all'1,8% degli impieghi lordi, con un aumento delle coperture rispetto al 2023. Il Total Capital Ratio al 31 dicembre 2024 è del 13,6%, più del doppio del limite regolamentare."In quattro anni di attività la società ha conseguito risultanti straordinari, superando le aspettative grazie ad un team coeso e di primario livello - commenta l'- Nel 2024, in particolare, abbiamo gestito volumi superiori alle attese, generati da un costante incremento delle opportunità commerciali, soprattutto nel segmento delle Special Situations. Il sistema bancario ha dimostrato inoltre un crescente interesse per il nostro ruolo nel supporto alle imprese in difficoltà, con interventi strategici che favoriscono la continuità delle aziende e al contempo riducono il deterioramento creditizio per il sistema. Anche per il futuro, manteniamo il nostro focus sulla redditività delle operazioni e sul rischio di credito, che permangono a livelli d'eccellenza".All'inizio del 2025, la società ha inoltre approvato il, che prevede un raddoppio dei volumi nei prossimi 4 anni, mantenendo stabile la marginalità e la qualità del credito, migliorando l'efficienza dei costi operativi e ottimizzando ROE e cost/income, attesi rispettivamente intorno al 25% e al 35% a fine Piano. Gli investimenti si concentreranno principalmente sull'innovazione dei sistemi informativi e l'ampliamento graduale del team.