Energia, Lars Hieke nuovo Ceo di Swisspower Renewables

(Teleborsa) -ha annunciato chelascia l’incarico dopo dodici anni nel ruolo di CEO. Dal 1° Luglio 2024 sarà sostituito daHieke, che lavora per Swisspower Renewables AG da dieci anni, è laureato in Ingegneria Meccanica presso l'Università Tecnica di Dresda e ha conseguito un Executive MBA all’Università di San Gallo. Nel corso della sua carriera ha ricoperto diverse posizioni nei settori dell'economia energetica, della produzione di energia e delle reti elettriche, essendo stato recentemente COO per Swisspower Renewables AG."Sotto la guida di Lars Hieke, il gruppo Swisspower Renewables entra in una nuova fase di crescita in un mercato impegnativo e in rapida evoluzione. L'accento sarà posto sullo sviluppo e sulla costruzione di nuovi impianti produttivi nei", si legge in una nota. "Se ne avvantaggerà anche, realtà interamente controllata da Swisspower Renewables AG, operativa nella penisola dal 2015 e guidata dai Managing Director, Gabriele Gatti e Lorenzo Grazietti", sottolinea."È stato straordinariamente emozionante, impegnativo e intenso guidare Swisspower Renewables AG negli ultimi dodici anni, modellarla e vedere come si è sviluppata l'azienda – ha dichiarato il Ceo uscete, Felix Meier –. Sono entusiasta di poter continuare a contribuire al successo della società nel mio nuovo ruolo di. Auguro a Lars di vivere con altrettanto entusiasmo la leadership del gruppo Swisspower Renewables, con sedi a Zugo, Berlino, Milano e Padova, e di poter sviluppare con successo gli impianti esistenti e nuovi con collaboratori competenti e dedicati."A nome del Consiglio di Amministrazione, il Presidente di lunga dataha espresso il suo ringraziamento ad entrambi i leader: "Ringrazio Felix per il suo lavoro eccezionale nella costruzione del gruppo Swisspower Renewables. Ringrazio anche il precedente COO Lars Hieke per il suo lungo ed energico lavoro di leadership. Certamente, il primo repowering riuscito di un parco eolico può essere considerato un traguardo per il gruppo. Sono ansioso di perseguire la strategia aziendale con Lars come nuovo CEO. Il nostro obiettivo è espandere ulteriormente il gruppo Swisspower Renewables nei settori eolico, idrico e fotovoltaico e, con il nostro impegno, contribuire in modo sostenibile alla transizione energetica."