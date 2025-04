Oklo, Sam Altman si dimette da presidente

Oklo

(Teleborsa) -, azienda statunitense di tecnologia nucleare avanzata, ha annunciato chedel Consiglio di Amministrazione. Altman ha contribuito a guidare lo sviluppo di Oklo fin dall'inizio. Jacob DeWitte, CEO e co-fondatore di Oklo, ricoprirà la carica di Presidente."La fissione è unadell'intelligenza artificiale e di altri settori critici - ha affermato Altman - Sotto la guida di Jake e Caroline, Oklo è perfettamente in grado di soddisfare queste esigenze. Mentre Oklo esplora partnership strategiche per implementare energia pulita su larga scala, in particolare per consentire l'implementazione dell'intelligenza artificiale, credo che ora sia il momento giusto per me di dimettermi".