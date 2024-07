Nasce Tyche Bank, banca specializzata in NPL e procedure concorsuali

(Teleborsa) -, ilcaratterizzato da un'alta specializzazione nelle procedure concorsuali, nella finanza d'impresa, nell'acquisto di crediti fiscali nonché nell'investimento e gestione di crediti e di portafogli NPL e UTP.Tyche Bank è nata a seguito deldi Tyche in Banca di Credito Peloritano (istituto con sede a Messina) e vede Enrico Rossetti nella figura di Presidente, Bruno Messina a ricoprire la carica di Direttore Generale e Francesco De Marco nel ruolo di Vicedirettore Generale.Tyche Bank vuole diventare il, nel proprio mercato, coprendo le esigenze finanziarie delle aziende e dei professionisti, ed al contempo continuerà a servire il territorio siciliano come banca di prossimità, si legge in una nota.Alla luce dell'efficacia della fusione, è avvenuto il cambio di denominazione societaria;, dove manterrà tutti i presidi ed il personale nelle sedi di Messina, Capo d'Orlando e Barcellona Pozzo di Gotto.A seguito delle assemblee dei soci di Tyche e di BCP che hanno sottoscritto l'atto di fusione, il 2 luglio si è riunito il primodi Tyche Bank, così composto: Enrico Rossetti, Presidente; Gianpiero Bergami, Vicepresidente; Davide Galletti; Ernesto Fiocco; Sergio Marchese; Illa Sabbatelli; Massimo Schiattarella; Annalisa Sinagra."L'espansione delle nostre attività alla Sicilia avviene con l'obiettivo di continuare l'attività bancaria svolta da BCP a supporto di famiglie e imprese del territorio siciliano, ampliandone l'operatività a livello nazionale grazie alle competenze specialistiche di Tyche - spiega Rossetti - In particolare,rivolta alle piccole e medie imprese che hanno perso l'accesso al credito tradizionale ma che conservano un modello di business meritevole di supporto".