UniCredit, rumors: ha pagato 615 milioni di euro per raddoppio quota Alpha

UniCredit

(Teleborsa) -haper raddoppiare la sua partecipazione nella banca greca Alpha. Lo scrive Bloomberg, citando fonti a conoscenza della vicenda. Ieri la banca guidata da Andrea Orcel ha annunciato di aver acquisito una quota di circa il 9,7% nella banca greca, portando la sua partecipazione totale a quasi il 20%.Come già emerso ieri , l'aumento della partecipazione di UniCredit in Alpha Bank è legato alla, che è uscito completamente dall'istituto greco. Reggeborgh Invest ha ceduto la partecipazione in Alpha Bank a tre "importanti banche d'investimento", che poi hanno siglato accordi con UniCredit. La partecipazione di Reggeborgh in Alpha Bank risaliva al 2021, quando aveva sostenuto l'aumento di capitale di Alpha Bank da 0,8 miliardi di euro. La partecipazione era stata successivamente incrementata.Con l'ultima acquisizione di quote, UniCredit haper la sua partecipazione in Alpha Bank, scrive oggi Bloomberg. La mossa annunciata ieri è arrivata dopo aver versato 293 milioni di euro nel 2023 per acquisire la partecipazione dello Stato greco nell'istituto di credito.