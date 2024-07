NextChem (Maire) si aggiudica nuovi contratti per 30 milioni di euro

MAIRE

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha annunciato che la controllata(Sustainable Technology Solutions) si è aggiudicatada parte di importanti clienti internazionali, principalmente in Medio Oriente e in Europa.In particolare, la controllata di NEXTCHEM, licensor del gruppo per le tecnologie sui fertilizzanti azotati, si è aggiudicata un contratto da parte di un importante produttore di fertilizzanti in Medio Oriente per la progettazione e la fornitura di un pool condenser ad alta pressione dotato delle più recenti tecnologie e design all’avanguardia.Inoltre,, la controllata di NEXTCHEM e licensor del gruppo di tecnologie per le plastiche biodegradabili, si è aggiudicata uno studio di fattibilità basato sulla tecnologia proprietaria di NX CONSER Duetto in Medio Oriente. Questa soluzione consentirà la sostituzione dell’attuale linea di produzione con una di monomeri biodegradabili. I nuovi contratti includono anche servizi di ingegneria ad alto valore aggiunto per clienti di rilievo in varie geografie."Siamo orgogliosi di questiche confermano la nostra capacità di migliorare le infrastrutture tradizionali attraverso le nostre tecnologie, come parte del piano per la transizione energetica - ha commentato il- Questi ammodernamenti migliorano l'efficienza energetica, riducono al minimo l'impatto ambientale e garantiscono i più alti standard di sicurezza anche grazie ai nostri equipment proprietari all'avanguardia".