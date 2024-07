Sogefi, Intesa: tutto pronto per un gruppo più agile e redditizio

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha confermato la(a) e il(aper azione) sul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo), a seguito del completamento della vendita del business Filtrazione e dell' annuncio del dividendo straordinario , cogliendo l'occasione per aggiornare le stime per il gruppo secondo il nuovo perimetro.A seguito della distribuzione straordinaria del dividendo, gli analisti sottolineano che Sogefi potrà contare su 220 milioni di euro dei restanti proventi che consentiranno un rafforzamento della struttura finanziaria del gruppo migliore di quanto inizialmente previsto. Considerando una generazione di FCF prevista per 20 milioni di euro nel corso dell'anno, viene stimato undi 0,35x (0,8x includendo la stima del factoring di 60 milioni di euro).Come riportato al momento dell'annuncio, la vendita della divisione Filtrazionedel gruppo, permettendogli di concentrarsi sui business a maggiore crescita, ovvero l'Aria & Raffreddamento e le Sospensioni che sta facendo un turnaround di successo. Per l'anno in corso viene prevista una progressione di almeno 150 pb nel margine della divisione Sospensioni, consentendo al gruppo di realizzare un miglioramento del 23% dell'nonostante uno scenario difficile per i ricavi."Sebbene Sogefi adotterà un approccio pragmatico alla crescita esterna, riteniamo che la nuova struttura aziendale potrebbe anche consentire unaSospensioni e Aria e Raffreddamento in caso di interesse da parte di terzi", si legge nella ricerca.Dopo la distribuzione straordinaria del dividendo, il titolo verrebbe scambiato a undi 2,7x (incluso il factoring) e a un PE FY25 di ca. 8x.