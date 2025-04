Sogefi, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,15 euro. Eletto nuovo CdA

Sogefi

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo), ha approvato ildell'esercizio 2024 e la proposta del CdA di distribuire ununitario di 0,15 euro a ciascuna delle 119.063.646 azioni in circolazione, per un totale di 17.859.547 euro, utilizzando l'utile netto dell'esercizio. Il dividendo sarà messo in pagamento dal giorno 14 maggio 2025, con stacco della cedola n. 35 in data 12 maggio 2025 e "record date" in data 13 maggio 2025.L'assemblea ha: Patrizia Arienti, Maha Daoudi, Marco De Benedetti, Rodolfo De Benedetti, Mauro Melis, Monica Mondardini, Raffaella Pallavicini, Massimiliano Picardi, Christian Georges Streiff. Otto amministratori sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza CIR - Compagnie Industriali Riunite, titolare del 59,60% dei diritti di voto, e un amministratore, Massimiliano Picardi, è stato tratto dalla lista di minoranza presentata dall'azionista Navig di Giorgio Zaffaroni, titolare del 5,578% dei diritti di voto.Successivamente all'assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha confermato. Il Consiglio ha valutato che sei amministratori su un totale di nove risultano indipendenti e segnatamente: Patrizia Arienti, Maha Daoudi, Mauro Melis, Raffaella Pallavicini, Massimiliano Picardi, Christian Georges Streiff.Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre definito la composizione dei: il Comitato Nomine e Remunerazione è composto dai consiglieri Mauro Melis (Presidente), Massimiliano Picardi e Christian Georges Streiff, il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità è composto dai consiglieri Patrizia Arienti (Presidente), Maha Daoudi e Mauro Melis e il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è composto dai consiglieri Patrizia Arienti (Presidente), Raffaella Pallavicini e Massimiliano Picardi. Mauro Melis è stato nominato