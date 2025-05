A Napoli 750 studenti per i 100 anni dalla nascita del Senatore Robert F. Kennedy

(Teleborsa) - Ildiventa il centro delle celebrazioni italiane per ilgrazie a una serie di iniziative promosse dallaDue giornate intense tra Università e Quartieri Spagnoli per riflettere sull’attualità dei diritti umani e sull’eredità politica e morale del senatore americano.Ilpresso l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, nel salone delle conferenze di Palazzo Corigliano, si conclude il corso 'Human Rights Ambassador' con una tavola rotonda sui diritti dei minori e un reading poetico multilingue sui diritti umani. Alle 15.30 si terrà la lectio magistralis di Kerry Kennedy, presidentessa onoraria della Robert F. Kennedy Human Rights Italia, che consegnerà gli attestati ai 28 studenti formati come nuovi 'ambasciatori dei diritti umani'."Sono impegnata da oltre 40 anni nele sono estremamente entusiasta dei progetti che portiamo avanti qui in Italia – ha dichiarato–. Avere nuovi ambasciatori dei diritti umani, giovani ragazze e ragazzi studiosi dell’Università L’Orientale, è una grande opportunità per portare messaggi di pace da Napoli in tutto il mondo".Il, invece, l’appuntamento si sposta pressoin via Portacarrese a Montecalvario. Qui,realizzate all’interno del progetto di Educazione Civica 'Cittadinanza attiva e impegno civico: l’attualità della figura umana e politica di Robert Francis Kennedy'. I giovani hanno prodotto spettacoli teatrali, poesie, cortometraggi, canzoni e disegni ispirati ai valori di Kennedy., ha commentato: "Vedere tutti questi giovani insieme, dibattere su tematiche così attuali, è motivo di forte orgoglio per noi. La scuola, insieme alla famiglia, deve essere il luogo in cui si costruisce il futuro. Puntiamo adper parlare a un pubblico sempre maggiore, diffondendo la cultura della pace e dell’impegno".Ilha sottolineato: "Ai classici percorsi di studio per la carriera diplomatica si aggiunge ora la formazione di questi nuovi ambasciatori, che porteranno nel mondo la filosofia del nostro Ateneo:".Infine,ha dichiarato: "Foqus da sempre promuove inclusione e tutela dei diritti umani. Icon la creatività del loro tempo. L’educazione civica e l’istruzione sono strumenti fondamentali per formare cittadini consapevoli e attivi".Due giorni che trasformano Napoli in capitale italiana dell’impegno civico giovanile, nel segno di Robert F. Kennedy.