PNRR, al via cabina regia su verifica obiettivi settima rata

(Teleborsa) - E' iniziata presso la Sala Verde diall’ordine del giorno della riunione, presieduta dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, la verifica del conseguimento degli obiettivi e dei traguardi relativi allaAlla riunione partecipano i ministri e i rappresentanti dei ministeri competenti, dell’Anci, dell’Upi e della Conferenza delle regioni e province autonome.Ieri, intanto, la Commissione europea ha approvato la valutazione preliminare positiva di 53 traguardi e obiettivi connessi alla quinta richiesta di pagamento dell'Italia per(al netto del prefinanziamento) nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza,"La quinta richiesta di pagamento – fa sapere la Commissione Ue – riguarda passi importanti nella realizzazione di 14 riforme e 22 investimenti che stimoleranno cambiamenti positivi per i cittadini e le imprese in Italia in diversi settori, fra cui la legge sulla concorrenza, gli appalti pubblici, la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, la giustizia, il quadro di revisione della spesa pubblica come pure l'istruzione secondaria e terziaria".La Commissione ha, dunque, trasmesso la valutazione preliminare positiva dei traguardi e degli obiettivi che ritiene conseguiti in misura soddisfacente al comitato economico e finanziario,