Mutui e BCE: tassi variabili presto più economici di quelli fissi

(Teleborsa) - Nonostante le tensioni sui mercati e la guerra dei dazi, gli operatori finanziari si aspettano che. Secondo le simulazioni di, un intervento di questo tipo potrebbeportandola dagli attuali 640 a 623 euro.Ma il taglio previsto per aprile potrebbe non essere l’unico del 2025. In base ai Futures sugliaggiornati all’11 aprile, il tasso di riferimento per i mutui variabili dovrebbe continuare a scendere nel corso dell’anno,Se questa tendenza sarà confermata, la rata mensile del mutuo esaminato potrebbe scendere ulteriormente fino a 598 euro entro fine anno, con un risparmio complessivo di circa 42 euro al mese rispetto ai livelli attuali.che stanno risentendo in modo più diretto delle tensioni internazionali. L’introduzione dei dazi reciproci all’inizio di aprile — seppur sospesa per 90 giorni — ha innescato forti turbolenze nei mercati finanziari globali. Il crollo delle borse ha innescato un effetto domino anche sul mercato obbligazionario, con la Cina che ha iniziato a vendere in massa i Treasury americani, causando un'impennata nei rendimenti.Questo aumento ha avutoil tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso. Il risultato è statoAnche se l’incremento è contenuto, segnala una maggiore volatilità che potrebbe influenzare le scelte di chi oggi sta valutando un finanziamento immobiliare."Si tratta diche, peraltro, sta rientrando negli ultimi giorni poiché gli indici sono tornati a scendere", spiegano gli esperti di Facile.it. "La situazione è in continua evoluzione, ma le condizioni restano comunque favorevoli".Chi è oggi alle prese con la richiesta di un mutuo, quale tasso dovrebbe scegliere? Iguardando alle migliori offerte disponibili online, gli indici partono da un Tan del 2,76% corrispondente ad una rata di 582 euro, mentre i variabili partono da 2,97% ed una rata di 596 euro.Presto, però, le cose potrebbero cambiare: l’Euribor è sceso al di sotto dell’IRS, pertanto, non appena le banche decideranno di ridurre gli spread applicati ai finanziamenti variabili, questo tipo di offerta tornerà ad essere competitiva."Ci aspettiamo che nei prossimi mesi i tassi variabili offerti alla clientela diventino più convenienti rispetto a quelli fissi, tornando ad essere a tutti gli effetti un’alternativa papabile per gli aspiranti mutuatari", spiegano gli esperti di Facile.it "Importante ricordare che n; la scelta sulla tipologia di tasso andrà presa considerando diversi elementi, quali, ad esempio, le caratteristiche del mutuatario, quelle dell’immobile e la propensione al rischio di ciascuno". Scegliere oggi un tasso fisso significa partire da una rata più bassa e garantirsi stabilità per tutta la durata del finanziamento, puntare sul variabile, invece, significa scommettere che nel futuro prossimo la rata possa mantenersi al di sotto di quella fissa portando ad un vantaggio economico; d’altro canto, però, vuole anche dire esporsi alle variazioni di mercato in un periodo caratterizzato da grande incertezza."Resta sempre la possibilità di surrogare - concludono gli esperti di Facile.it – partendo oggi da un tasso fisso, ancora più economico, per poi passare al variabile qualora in futuro ci fosse realmente convenienza".