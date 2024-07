Southwest Airlines adotta una "pillola avvelenata" per contrastare Elliott

Southwest Airlines

(Teleborsa) - Il board di, una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti, ha(in inglese poison pill) per contrastare l'azione dell'investitore attivista Elliott Investment Management.Il consiglio, in consultazione con i suoi consulenti, ha adottato undopo l'annuncio da parte di Elliott Investment Management di aver accumulato una partecipazione significativa nel capitale Southwest Airlines. Nell'adottare il Rights Plan, il consiglio ha considerato, tra l'altro, che Elliott: ha annunciato di aver costruito unin Southwest Airlines; non ha riportato la sua completa posizione presunta in Southwest Airlines in documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (SEC); ha presentato documenti normativi alle autorità antitrust statunitensi che gli fornirebbero la flessibilità necessaria per acquisire una percentuale significativamente maggiore in Southwest Airlines su due dei suoi fondi a partire dall'11 luglio 2024.Il Rights Plan è simile ad altri piani adottati da società quotate. Si applica allo stesso modo a tutti gli azionisti attuali e futuri e non è inteso a scoraggiare le offerte o impedire al consiglio di considerare offerte. Il Rights Plan è concepito per scoraggiare l'acquisizione del controllo effettivo di Southwest Airlines senza compensare adeguatamente i suoi Azionisti per tale controllo. Ai sensi del Rights Plan, la società emette un diritto per ogni azione ordinaria. I diritti verranno inizialmente scambiati con azioni ordinarie della Southwest Airlines e generalmente diventerannoo più delle azioni ordinarie in circolazione."Alla luce del potenziale di Elliott di aumentare in modo significativo la propria posizione in Southwest Airlines, il consiglio ha stabilito che l'adozione del Rights Plan è prudente per adempiere ai propri doveri fiduciari nei confronti di tutti gli azionisti - ha commentato il- Southwest Airlines ha compiuto uno sforzo in buona fede per impegnarsi in modo costruttivo con Elliott Investment Management sin dal suo investimento iniziale e".