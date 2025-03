Stellantis a picco (-4%) con resto settore auto italiano e europeo

Stellantis

Pirelli

Pininfarina

Brembo

Renault

Porsche

Mercedes

BMW

Volkswagen

Continental

(Teleborsa) - Giornata no per, che tratta in perdita del 3,93% sul Listino di Milano, a fronte di un indice settoriale FTSE Italia Auto e& parts in calo dell'1,8%. Una performance che richiama anche quella de comparto europeo, dopo ieffettivi da inizio maggio.Assieme alla casa d'auto torinese vanno giù alla Borsa di Milano anche(-1,15%),(-2%) e(-1%).Nel panorama più ampio della UE, si salva(+0,94%), mentre restano sotto lo schiaffo delle vendite(-4%),(-3%),(-1,87%) e(-1,7%). In rosso anche il produttore di pneumatici(-2,59%).