USA, deficit commerciale marzo sale più delle attese a 140,5 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Aumenta il deficit commerciale americano. Nel mese di2025, laha mostrato un disavanzo di 140,5 miliardi di dollari, in salita rispetto al passivo di 123,2 miliardi di dollari di gennaio (dato rivisto da -122,7 miliardi). Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, risulta superiore alle stime degli(-136,8 miliardi).Lesono aumentate a 278,5 miliardi (+0,2%), mentre lesono risultate in aumento del 4,4% a 419,0 miliardi di dollari.L'aumento del deficit di beni e servizi registrato a marzo ha riflesso un aumento deldidi 16,5 miliardi di dollari, portandolo a 163,5 miliardi di dollari, e una diminuzione deldidi 0,8 miliardi di dollari, portandolo a 23,0 miliardi di dollari., il deficit di beni e servizi è aumentato di 189,6 miliardi di dollari, pari al 92,6%, rispetto allo stesso periodo del 2024. Le esportazioni sono aumentate di 41,1 miliardi di dollari, pari al 5,2%. Le importazioni sono aumentate di 230,7 miliardi di dollari, pari al 23,3%.