Altra seduta in rialzo per l'indice del settore telecomunicazioni (+1,14%)

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dall'L'ha aperto a 8.128,99, in aumento di 92,33 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso con cautela a 292,4, dopo aver avviato la seduta a 291,49.Tra ledi Piazza Affari del comparto telecomunicazioni, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,59%.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,92%.Tra le medie imprese quotate sul, allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,51%.Tra ledi Milano, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,56%.