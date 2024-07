Fineco, raccolta netta giugno a 997 milioni

Fineco

(Teleborsa) - Nel mese di giugno la raccolta netta disi è mantenuta su livelli particolarmente robusti a 997 milioni, superando per il quarto anno consecutivo la soglia di 5 miliardi nel primo semestre.A conferma dell’utilizzo sempre crescente della piattaforma Fineco per soddisfare ogni necessità finanziaria, da parte di una clientela in continua crescita, l’asset mix registra una consistente spinta verso gli investimenti. Laè solida a 424 milioni, con la raccolta retail di Fineco Asset Management a 215 milioni e in grado di controbilanciare ampiamente i deflussi dall’assicurativo (pari a -84 milioni). Laha raggiunto 581 milioni, mentre la diretta è stata pari a -8 milioni.nel mese di giugno sono stimati a 15 milioni (+35% rispetto alla media mensile del periodo 2017/2019), raggiungendo da inizio anno 106 milioni (+10% a/a) con 20,8 milioni di ordini eseguiti., dichiara: "I solidi dati di raccolta di Fineco nel primo semestre riflettono un consolidamento della spinta verso gli investimenti da parte della clientela. Il rafforzamento della componente gestita evidenziato negli ultimi mesi dimostra l’efficacia dell’impegno da parte della Rete di consulenti finanziari nel rispondere alle esigenze dei risparmiatori, anche in questa fase in cui la richiesta di consulenza tende ad aumentare. La continua accelerazione nel numero dei nuovi clienti conferma l’attrattività del modello Fineco, caratterizzato dall’innovazione in particolare nei servizi di consulenza evoluta, il cui sviluppo potrà aprire ulteriori opportunità nel prossimo futuro".