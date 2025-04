Fineco, raccolta marzo da 1,1 miliardi di euro: gestito più che triplicato

Fineco

(Teleborsa) - Anche nel mese di2025 ladisi conferma particolarmente robusta, pari a 1,1 miliardi di euro (+38% da 806 milioni di un anno fa), con la banca che segnala 55mila nuovi clienti nel primo trimestre dell'anno (+40% a/a). L'asset mix di marzo vede unapositiva per 394 milioni di euro, più che triplicata da 120 milioni di marzo 2024, con una raccolta retail di Fineco Asset Management che raggiunge 261 milioni. Laè pari a -52 milioni di euro, mentre l'amministrata si attesta a 767 milioni di euro.La più ampia base di clienti attivi sulla piattaforma, insieme all'aumento dei volumi di mercato, ha spinto i ricavi stimati delnel mese di marzo a circa 23 milioni di euro. Da inizio anno i ricavi stimati sono pari a 69 milioni di euro (+22% a/a)."I dati di raccolta di marzo mostrano come Fineco stia continuando il suo percorso di forte crescita, grazie alla capacità di rispondere alle necessità di investimento di una clientela sempre più ampia - ha commentato l'- L'incremento del numero di nuovi clienti si mantiene infatti su ritmi particolarmente elevati, mentre la Rete di consulenti finanziari si conferma un solido punto di riferimento anche in una fase di incertezza sui mercati. In questo contesto l'efficienza della piattaforma di brokerage rappresenta un valore aggiunto, permettendo un'interazione diretta e aprendo ai clienti nuove opportunità di investimento anche sui mercati globali. Infine, l'offerta di nuove soluzioni da parte di Fineco Asset Management, sia attive sia passive, completa la gamma di strumenti a disposizione della clientela e permette di avvicinare sempre più risparmiatori agli investimenti sui mercati azionari".nel mese di marzo ha registrato 261 milioni di euro di raccolta retail, portando la raccolta da inizio anno a 810 milioni. Le masse complessive di FAM si attestano a 36,9 miliardi di euro: 25,4 miliardi nella componente retail (+20% a/a) e 11,5 miliardi in quella istituzionale (+3% a/a). L'incidenza della componente retail rispetto al totale AUM della Banca è salita al 38,2% rispetto al 34,9% di un anno fa.Nel mese di marzo sono stati acquisiti 16.384(+28% a/a), portando il numero di nuovi clienti da inizio anno a 55.284 (+40% a/a). Il numero dei clienti totali al 31 marzo 2025 è di 1.697.931.