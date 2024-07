ILLA verso ammissione alla procedura di concordato "in bianco"

ILLA

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderenti, ha deliberato di dare corso alla predisposizione, sottoscrizione e deposito, presso il competente, di una, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, corredati dalla eventuale proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi e dalla documentazione stabilita dalla legge.Il board ha anche proceduto alla, nello specifico Eugenio Favale e Andrea Meiani, i quali hanno già accettato la nomina, ripristinando a sette il numero di consiglieri., dottore commercialista, apporta notevole esperienza presso primari istituti bancari nell'ambito del credit e corporate restructuring, nell'ottica del risanamento aziendale finalizzato alla risoluzione della crisi d'impresa., laurea in economia e commercio e consulente in ambito Compliance, Internal Audit, Risk Management, Antiriciclaggio, Privacy e Modelli 231, è autore di diverse pubblicazioni sulla disciplina dei mercati finanziari, la tutela del risparmio, strumenti e fondi di investimento alternativi e innovazione nel mercato dei capitali.