Maturità 2025, il Ministero smentisce: “Nessun dietrofront sui requisiti di ammissione”

(Teleborsa) - Ilinterviene con, in merito a unIl riferimento è a un articolo pubblicato dal sito di Repubblica,dal Ministero."La comunicazione citata – chiarisce il MIM – èfirmata dal Direttore Generale degli Ordinamenti Scolastici, a richieste di chiarimento da parte delle scuole. La nota ribadisce che le nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 150/2024 riguardano esclusivamente il voto di condotta, e non modificano in alcun modo i criteri di ammissione legati alle materie scolastiche".Nessuna modifica, quindi, ai requisiti stabiliti dal decreto legislativo 62/2017. In particolare, viene precisato che:, purché il consiglio di classe motivi adeguatamente la decisione,Con un 6 in condotta, lo studente potrà accedere alla maturità, ma sarà tenuto a presentare una tesina su Educazione Civica.In una circolare alle scuole, il Direttore Generale Antonella Tozza ha ribadito che la legge del 1 ottobre 2024 interviene solo sulla valutazione del comportamento, senza toccare le regole che riguardano le valutazioni nelle singole discipline.Il Ministero, così da evitare allarmismi ingiustificati.