Lavoro, Com.Net: già 40 neoassunti da inizio anno e adesione al programma “Distretto Italia”

(Teleborsa) - Prosegue il percorso di crescita di, storica azienda toscana attiva nella realizzazione e manutenzione delle infrastrutture di rete elettriche, nella smart mobility, e come General Contractor negli impianti industriali e civili. La società, parte del gruppoGlobal Solutions Provider operante nei settori Telco, Energy, ICT e Mobility, sta lavorando su diversi appalti in(raggruppamento temporaneo di imprese) per ladellae a commesse relative alla realizzazione di linee elettriche per un primario operatore nazionale nel settore della distribuzione di energia, del valore totale di circaper il triennio 2024-2026.Per realizzare questi ambiziosila società sta ampliando il proprioche oggi può contare su circa 300 dipendenti (che arrivano a 550 compreso l’indotto). L’obiettivo minimo è introdurre 100 nuove risorse nel triennio 2024-2026; solo in questa prima parte di 2024 sono stati già assunti 40 nuovi dipendenti, di cui il 30% è under 30. Ruoli operativi che richiedono una forte specializzazione, ad esempio operai per attività di impiantistica in aereo con diploma di maturità, impiantisti diplomati, cabinisti oltre a figure ingegneristiche (ingegnere energetico, elettrico, civile o edile).Per supportare l’ingresso deinel mondo del lavoro, Com.Net sta supportando e partecipando a diversi, strumento fondamentale per le nuove risorse. Da qui nasce la partecipazione aziendale al programma di avviamento, un progetto del Consorzio ELIS che unisce aziende e le cosiddette “Scuole dei Mestieri” per dare nuove opportunità ai giovani. Com.Net, che da anni collabora con Consorzio Elis, partecipa a numerose classi di formazione, collabora con le scuole di mestieri, organizza career day negli istituti superiori, avvicinando i giovani e proponendo nuove opportunità lavorative anche a ragazzi alla prima esperienza, appena diplomati. Nello specifico, Distretto Italia ha all’attivo 32 corsi realizzati, più di 650 persone formate, nuovi corsi in partenza e una percentuale di assunzioni post-corso pari al 100%."Siamo in una fase di grande sviluppo. Partecipiamo ad importanti progetti che contribuiranno alla digitalizzazione ed al miglioramento infrastrutturale del Paese. Per realizzare tali opere, stiamo ampliando la nostra squadra investendo sui giovani e sulla loro formazione” dichiara, Ceo di Com.Net. “Partecipare a programmi come Distretto Italia, rappresenta per una realtà come la nostra un’occasione di incontrare ragazzi ed offrirgli un’opportunità lavorativa. Facciamo conoscere la nostra azienda, i nostri percorsi di formazione e di carriera. Vogliamo dare un importante contributo anche a livello occupazionale per i nostri ragazzi, tutti altamente formati e specializzati: dai tecnici agli ingegneri, puntiamo sul talento e sulla meritocrazia".