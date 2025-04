Opa Bifire, si chiude con successo operazione di Astrea

Bifire

(Teleborsa) -ha fatto sapere che grazie all'Opa promossa lo scorso mese su 2.291.500 azioni, pari al 13,13% del capitale, diè stata superata la soglia del 90% del capitale sociale della società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l'isolamento termico nei settori dell'edilizia e dell'industria. Si è quindi avverata laprevista dall'Opa e l'offerta deve ritenersi pienamente efficace.Astrea deteva già circa l'86% del capitale sociale di Bifire.Sulla base delle informazioni comunicate da Intermonte SIM, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, leall’Offerta dall’inizio del periodo di adesione fino alla data odierna sono pari al 3,93% del capitale sociale dell’Emittente e a circa il 29,89% delle Azioni Oggetto dell’Offerta.L’OPA ha come obiettivo ildella società da Piazza Affari.