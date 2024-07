UniCredit e Confesercenti Lazio insieme per sostenere sviluppo imprese associate

UniCredit

(Teleborsa) -hanno firmatoper accompagnare e sostenere l'attività e lo sviluppo delle imprese associate.siglato per UniCredit da, Regional Manager Centro Italia e Dino Renna, Responsabile Retail Centro Italia e per Confesercenti Lazio dal Presidente, prevede una modalità semplificata per l’accesso ai finanziamenti e ai servizi offerti dalla banca alle imprese associate di Confesercenti che si avvarranno del 'Modello di Presentazione Aziendale', predisposto dall'Associazione a favore dei propri soci, oltre che unadi questo accordo che intende rispondere nel modo più veloce ed efficace possibile alle esigenze creditizie delle imprese del territorio laziale” ha dichiarato Roberto Fiorini, Regional Manager Centro Italia di UniCredit. “Vogliamo supportare la crescita delle piccole e medie imprese sia in termini puramente finanziari che in termini di cultura e struttura finanziaria e la collaborazione con una importante associazione di imprese del territorio, come Confesercenti Lazio, è in linea con l’obiettivo di sostenere le imprese e le comunità in cui operiamo”.ha dichiaratoPresidente Confesercenti Lazio. “Per le piccole imprese il tema del credito rappresenta uno dei problemi più importanti ed è un’esigenza sempre presente. L’alta selettività del sistema bancario costituisce una delle principali criticità. Con questa nuova collaborazione con UniCredit intendiamo agevolare il rapporto tra banca e le imprese del Lazio e facilitarle nell’accesso al credito”.potrà essere rinnovato di anno in anno alle medesime condizioni.