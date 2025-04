UniCredit, cartolarizzazione sintetica con BERS in Romania

UniCredit

(Teleborsa) - La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo () ha firmato uncon(UniCredit Bank). Si tratta della prima transazione di alleggerimento del capitale della BERS in Romania e della prima emissione di cartolarizzazione sintetica di UniCredit Bank.La BERS sta fornendo unasulla tranche mezzanine di una cartolarizzazione sintetica sotto forma di garanzia non finanziata. Il portafoglio cartolarizzato sottostante - di circa 775 milioni di euro - è un portafoglio granulare di prestiti alle piccole e medie imprese (PMI) e alle aziende originati da UniCredit Bank.La transazione consente a UniCredit Bank, partner di lunga data della BERS in Romania e banca leader nel paese, di migliorare la propria resilienza patrimoniale ottenendo unall'economia reale. UniCredit Bank si è impegnata a ridistribuire l'alleggerimento dei risk-weighted asset ottenuto per nuovi prestiti per PMI e aziende nel paese. Un importo pari al 120% della garanzia della BERS sarà dedicato a progetti che supportano l'azione per il clima e la sostenibilità ambientale, in linea con i criteri della Green Economy Transition (GET) della BERD.La transazione è stata strutturata in modo tale daai sensi del Regolamento sui requisiti patrimoniali dell'Unione europea.L'operazione fa parte del programma UniCredit ARTS relativo alle transazioni SRT. Conferma inoltre lacome strumento efficace per migliorare l'efficienza del capitale, con l'obiettivo di espanderlo ulteriormente a nuove classi di attività e nuove entità legali nel Grupponell'Europa centrale e orientale.