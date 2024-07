Archeologia, turismo e università: tre pilastri (anche) dell’economia italiana

(Teleborsa) -, provenienti da tutto il mondo, ogni anno visitano i, tra siti, monumenti e musei: in tutto si tratta di più di. Su 911 siti tutelati dallin tutto il mondo, il 5% sono italiani, ben 44: nessun altro paese, dati alla mano, ne ha così tanti.Secondo la ricerca, anno 2023, dell’associazione, in Italia lacomplessiva sostenuta da turisti con consumi culturali (che include l’alloggio, ma anche le altre spese sul territorio) ha sfiorato idi euro nel 2022, pari al 44,9% della spesa turistica complessiva.Bastano questi numeri per comprendere che ildel paese: in questo contesto si inserisce la, intesa come l’insieme delle attività con le quali le università e gli enti di ricerca entrano in relazione diretta con la società, l’economia e la cultura del territorio in cui operano.Con la terza missione, infatti, l’università è in grado di, favorendo il dialogo, lo scambio e lo sviluppo reciproco tra l’università stessa e gli stakeholder dei territori e dei contesti sociali di riferimento, per costruire una "(knowledge society).All’interno di questo quadro, recentemente, si inserisce la mostrache,, presso il, ripercorre in anteprima italiana le tappe degli studi condotti sul sito UNESCO. Un progetto archeologico multidisciplinare che vede coinvolti, in quello che la comunità scientifica internazionale considera uno dei siti più significativi dell’intera, il Research Institute for Cultural Heritage and Tourism, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Iranian Center for Archaeological Research e l’Università del Salento, sotto la direzione di Enrico Ascalone e Mansur Sajjadi.La storia non smette mai di insegnarci qualcosa, anche dopo secoli: ecco dunque che, la ricerca storica ha fatto emergere le vestigia di una, la cui matrice interculturale e in dialogo con il mondo ha suscitato vivo interesse nella comunità scientifica.Nel sito archeologico digià conosciuto come, la collaborazione scientifica iniziata nel 2016 tra, docente di 'Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino Oriente Antico' presso l’Università del Salento, edell’Iranian Center for Archaeological Research, direttore degli scavi nel sito sin dal 1997, ha portato alla scoperta dell’insediamento di una civiltà che durante l’Età del Bronzo visse in modo pacifico e cosmopolita, senza alzare muri o costruire armi, in aperto dialogo sia all’interno che all’esterno.Si è giunti a queste conclusioni dopo un, tra i quali spicca unacon indicazioni contabili datata al 3000 a.C., che testimonia le complesse attività amministrative della città, ma anche materiali ponderali che si uniscono agli studi antropologici sulla necropoli del centro, alle ricerche archeozoologiche e alle indagini paleobotaniche che hanno rivelatosulla vita quotidiana e l'organizzazione sociale di Shahr-i Sokhta.Shahr-i Sokhta era dunque un, in cui più gruppi etnici convissero insieme, organizzati in modo etarchico, pacifico e matrilineare, senza mura difensive e oggetti di offesa. Una quello gerarchizzato e militarizzato conosciuto in Mesopotamia, Indo ed Egitto, che poi dovette collassare con l’inizio del secondo millennio a.C. per fattori climatici che misero fine almeno a tre delle grandi civiltà fluviali (Indo, Halil e Hilmand)., che viene ricostruita e resa fruibile al pubblico attraverso unche sarà visitabile dal 13 al 28 luglio 2024 presso il Monastero degli Olivetani di Lecce, con la mostra "Shahr-i Sokhta. Quando il mito diventa storia".