Premio Capo d'Orlando al Nobel John Jumper

(Teleborsa) - Il 27°, che viene consegnato a Vico Equense giovedì 8 maggio, è statoDistinguished Scientist di Google DeepMind, che ha guidato l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale con ,un sistema in grado di prevedere la struttura tridimensionale delle proteine esclusivamente a partire dalla loro sequenza di amminoacidi, risolvendo così una sfida scientifica che durava da 50 anni.Tra gli altri insigniti del riconoscimento, promosso dadirettore del Museo Mineralogico Campano, per la sezionel’ing., fondatore e presidente del gruppo, attivo nel settore della consulenza digitale e dell’economia sostenibile e ideatore del primo polo italiano della sostenibilità.Per i, il Prof., che ha realizzato all’Università Federico II ile tra i più avanzati a livello europeo.Per la sezioneil Prof.dell’Università Sapienza Roma, ideatore del, la prima famiglia di grandi modelli linguistici addestrati "da zero" per la lingua italiana.