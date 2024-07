Da Unicredit con Sace 30 milioni a Sicily by Car

Sicily by Car

UniCredit

(Teleborsa) -, azienda siciliana leader a livello nazionale nel settore dell’autonoleggio, ha finalizzato due finanziamenti conper complessivi 30 milioni di euro.In dettaglio, si tratta di: un finanziamento chirografario Futuro Sostenibile Plus di 20 milioni di euro garantito al 70% da, destinato a supportare piani di sviluppo internazionali del Gruppo con durata di 51 mesi e rimborso in 12 rate trimestrali posticipate a partire dal 30/09/2025. Il finanziamento è a tasso variabile ed ha come indice di riferimento l’Euribor a 3 mesi.Contestualmente, la società ha provveduto ad estinguere due finanziamenti pregressi, parimenti garantiti da SACE, aventi alla data di sottoscrizione del contratto un importo complessivo residuo pari a 18,125 milioni di euro.Il secondo finanziamento di 10 milioni di euro potrà essere erogato entro un periodo massimo di 36 mesi dalla data di delibera ed è a supporto delle maggiori esigenze di capitale circolante. Il finanziamento è a tasso variabile con rimborso previsto in un'unica soluzione, al termine del 36esimo mese successivo alla data di delibera della linea.Sicily by Car si impegna a realizzare i seguenti obiettivi: dotarsi di una procedura di selezione e qualifica dei fornitori rispetto a criteri ambientali, documentando il conseguimento per lo screening ESG; migliorare il grado di inclusione di genere femminile nelle funzioni di vertice aziendale, bilanciando la percentuale della presenza di figure femminili a cui sono attribuiti ruoli di responsabilità nell’organigramma funzionale, raggiungendo un target pari al 50% rispetto al valore 30% di partenza, con monitoraggio previsto a partire dal 25esimo mese successivo alla data di stipula del contratto.